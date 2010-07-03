Девушка-таксист задержала разбившего ей авто вэдэвэшника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Кубинке девушка-таксист задержала пьяного вэдэвэшника, который разбил ей машину. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным издания, когда нетрезвый мужчина прогуливался с пекинесом во дворе на Армейской улице, оттуда выезжала девушка. По ее словам, внезапно на пути автомобиля встал человек, кричавший, что двор – его и с места он не сдвинется.

После этого водитель вежливо попросила молодого человека отойти, но в ответ тот несколько раз сильно пнул машину, оставив на ней внушительные вмятины. Тогда девушка вышла из авто и предупредила дебошира, что вызовет полицию. По словам девушки, вэдэвэшник попытался убежать, но она догнала его и сообщила о случившемся полицейским.



В участке девушка узнала, что молодой человек служит в полку ВДВ. Отмечается, что вскоре ей позвонили родственники дебошира и попросили простить его, ведь иначе его могут уволить из вооруженных сил.