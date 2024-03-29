Экс-министр здравоохранения Ростовской области получила 4,5 года колонии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская получила 4,5 года тюрьмы за превышение должностных полномочий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Кущевский районный суд Краснодарского края.

"Назначить Быковской 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – огласил приговор судья.

Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в ноябре 2019 года. Следствие выяснило, что с сентября 2017 по январь 2018 года они лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с Минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Подобное значительно ограничивало конкуренцию, уточнили в суде.

Делом занималось УФСБ России по Ростовской области. Задержанные проходили по статье о превышении должностных полномочий.

В этом году суд остановил уголовное дело в отношении Беседовского в связи с истечением сроков давности совершенного им преступления. По инкриминируемой ему части и статье срок уголовного преследования составляет шесть лет, в то время как по части и статье, которые вменяют Быковской, – десять лет. При этом свою вину женщина не признала.

В отставку Быковская ушла в октябре 2020 года. На тот момент отмечалось, что ее освободили от должности по собственному желанию, связанному с выходом на пенсию.