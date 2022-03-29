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происшествия

09:28

Движение затруднено на Новорижском шоссе из-за ДТП

происшествияДТП

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Четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе, в результате ДТП движение транспорта затруднено, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что авария произошла в Истринском районе Подмосковья.

"На 45-м километре федеральной автодороги М-9 произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин", – сказал собеседник агентства.

При этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на данном участке произошло столкновение 16 автомобилей.

Движение транспорта затруднено в сторону Москвы. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне девять автомобилей столкнулись на ЦКАД в подмосковной Истре, в результате ДТП движение транспорта было полностью перекрыто. На 307-м километре внешней стороны ЦКАД произошло столкновение грузовика и восьми легковых машин.

Водителей призывали не спешить со сменой зимней резины.

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