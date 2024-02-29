ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА сегодня ночью над территорией Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что Киев предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ c применением БПЛА самолетного типа. Ее пресекли.

Накануне российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом также сообщали в МО РФ.

До этого ВСУ обстреляли три приграничных района Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт пообещал всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь в восстановлении.

Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника