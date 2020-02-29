Движение на Зубовском бульваре затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на Зубовском бульваре, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

ДТП случилось в результате столкновения двух автомобилей, одним из которых была машина такси. Вследствие аварии на участке осложнилась дорожная ситуация.

В 17:51 на Зубовском бульваре в районе дома 2с1 произошло #ДТП - столкновение двух транспортных средств с участием такси. В ДТП никто не пострадал. Движение на данном участке затруднено. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 29, 2020



Ранее на Машкинском шоссе на северо-западе Москвы столкнулись фура и легковой автомобиль. Водитель последней скончался.

До этого ДТП с участием автомобилей ВАЗ и такси произошло на юге Москвы. В результате аварии пострадали мужчина и ребенок.