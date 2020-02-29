Движение на Зубовском бульваре затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария произошла на Зубовском бульваре, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.
ДТП случилось в результате столкновения двух автомобилей, одним из которых была машина такси. Вследствие аварии на участке осложнилась дорожная ситуация.
Ранее на Машкинском шоссе на северо-западе Москвы столкнулись фура и легковой автомобиль. Водитель последней скончался.
До этого ДТП с участием автомобилей ВАЗ и такси произошло на юге Москвы. В результате аварии пострадали мужчина и ребенок.