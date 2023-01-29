29 января, 22:58Происшествия
Движение на 29-м километре МКАД восстановлено после ДТП
Фото: Москва 24
Движение на внутренней стороне 29-го километра МКАД восстановили после ДТП, в котором автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, легковой автомобиль протаранил автобусную остановку на 29-м километре МКАД. В результате пострадали два человека, стоявшие на остановке.
На место происшествия оперативно приехали спасатели и медики. В районе ДТП было ограничено движение.
Машина протаранила автобусную остановку на МКАД
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