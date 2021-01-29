Движение на участке Симферопольского шоссе затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель легкового автомобиля наехал на препятствие на Варшавском шоссе. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"На 21-м километре Варшавского шоссе легковой автомобиль наехал на препятствие. Движение по Симферопольскому шоссе в сторону центра затруднено на 2,2 километра", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне авария с участием грузовика произошла на Нижегородской эстакаде. В результате ДТП никто не пострадал. В районе аварии для проезда временно был доступен только левый ряд.