Двое мужчин попали под колеса электрички в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье электричка сбила двоих мужчин. Один из них погиб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО.

Инцидент произошел в районе платформы Отрадное Белорусского направления. Поезд следовал в Москву из Можайска.

Мужчины переходили пути по настилу перед приближающимся поездом. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.