Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:05

В Ленинградской области задержан вице-губернатор Олег Коваль

происшествия власть

13:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Александр Николаев/Интерпресс

В Ленинградской области задержан курирующий сферу ЖКХ вице-губернатор Олег Коваль, с ним проводятся оперативные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, обыски также проходят в здании правительства Ленинградской области. В правительстве региона подтвердили задержание Коваля, но подчеркнули, что оно связано с его работой в структурах "Газпрома".

С 2009 по 2014 годы Коваль занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение". До 2015 года был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва.

На прошлой неделе прошли обыски в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. По данным СМИ, после этого мэр города Сергей Дегтярев попал в больницу.

происшествия власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика