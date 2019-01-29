В Ленинградской области задержан вице-губернатор Олег Коваль

В Ленинградской области задержан курирующий сферу ЖКХ вице-губернатор Олег Коваль, с ним проводятся оперативные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, обыски также проходят в здании правительства Ленинградской области. В правительстве региона подтвердили задержание Коваля, но подчеркнули, что оно связано с его работой в структурах "Газпрома".
С 2009 по 2014 годы Коваль занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение". До 2015 года был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва.
На прошлой неделе прошли обыски в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. По данным СМИ, после этого мэр города Сергей Дегтярев попал в больницу.
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