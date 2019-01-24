Обыски начались в администрации Нефтеюганска

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Обыски проходят в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах округа.

Пресс-служба главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева не комментирует информацию, сообщает РИА Новости. В окружном следственном управлении СК РФ заявили, что их сотрудники не участвуют в этих мероприятиях.

По некоторым данным, следственные действия в отношении мэра могли начаться из-за земельного участка, проданного намного ниже рыночной стоимости под строительство гипермаркета.