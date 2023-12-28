В Киргизии предотвратили теракт и нападение на православную церковь

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В Киргизии пресекли теракт, который перед праздниками планировали совершить члены террористической группировки "Исламское государство" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны.

"В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий на территории города Джалал-Абад задержаны несовершеннолетние члены международной террористической организации "Исламское государство – Вилаят Хорасан", – говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, злоумышленники были дистанционно завербованы через интернет в ряды террористической ячейки. Задержанные планировали заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада.

Кроме того, они хотели организовать теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы города.

Ранее стало известно, что столичный суд назначил тюремные сроки от 16 до 22 лет шестерым обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве в 2022 году.

Их признали виновными в преступлениях по шести статьям УК РФ, включая покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору, покушение на изготовление взрывчатки и организацию террористического сообщества. По данным суда, злоумышленники состояли в террористической организации ИГ.

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