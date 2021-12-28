В МВД рассказали о стрелявшем в больнице в Ставропольском крае мужчине

16:32
Фото: телеграм-канал "112"
Мужчина, стрелявший в больнице в Светлограде в Ставропольском крае, оказался врачом, сообщает РИА Новости со ссылкой ГУ МВД по региону.
"Полицейские установили, что один из врачей пришел в больницу с предметом, похожим на автомат, к своей супруге, которая также работает в этом медицинском учреждении. По предварительной информации, между ними произошел конфликт на почве ревности", – сообщили в МВД.
Уточняется, что мужчина трижды выстрелил в сторону стены, после чего заперся в кабинете.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Мужчина задержан. В СК подчеркнули, что в результате действий подозреваемого никто не пострадал.
Ранее в местной администрации сообщили, что инцидент со стрельбой в больнице Светлограда возник из-за бытового конфликта, который устроил нетрезвый сотрудник медучреждения.
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