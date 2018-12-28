Россиян нет среди жертв взрыва автобуса в Египте

Фото: АР/Nariman El Mofty

Россиян нет среди жертв подрыва автобуса в Каире. Об этом сказано в заявлении посольства РФ в Египте, опубликованном в микроблоге дипмиссии в Twitter.

"По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося", – подчеркнули представители посольства.

Вечером 28 декабря в районе Пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. pic.twitter.com/5CJn1sMy1X — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) 28 декабря 2018 г.



Ранее в МВД Египта сообщили, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза погибли два туриста из Вьетнама. Еще десять человек получили ранения.

Уточняется, что ЧП произошло в 18:15 по местному времени (в 19:15 по Москве) на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе. Самодельное взрывное устройство, заложенное у стены, сработало, когда мимо проезжал автобус с 14 вьетнамскими туристами.