Двое туристов из Вьетнама погибли при подрыве автобуса в Каире

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Двое вьетнамских туристов погибли и еще десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в Каире 28 декабря. Об этом сообщили в МВД Египта, передает ТАСС.

По данным министерства, "неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в автобус". Это произошло на одной из трасс недалеко от пирамид Гизы. По предварительной информации, также ранены гид и водитель автобуса.

Подробности ЧП уточняются. Российские дипломаты выясняют, могли ли в автобусе находиться граждане РФ.