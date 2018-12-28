Туристический автобус подорван в Каире

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В Каире взорвался туристический автобус. Есть погибшие и раненые, сообщает телеканал "Скай ньюс – Арабия".

По данным телеканала, ЧП произошло в районе пирамид Гизы в Каире. Подробности случившегося уточняются. Российские дипломаты выясняют, могли ли в автобусе находиться граждане РФ.