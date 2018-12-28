Стали известны подробности инцидента с пассажиром во Внукове

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который пытался добежать по летному полю от самолета до аэровокзала в аэропорту Внуково. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
В ведомстве рассказали, что 27 декабря в дежурную часть линейного отдела полиции во Внукове поступила информация о мужчине, который выбежал на летное поле.
Его задержали, передали сотрудникам транспортной полиции и доставили в дежурную часть. Нарушителем оказался уроженец Екатеринбурга 1968 года рождения.
"В ходе проведенной проверки установлено, что гражданин прибыл к самолету автобусом, однако направился не к трапу, а закурил возле него", – уточнили в пресс-службе. По данным МВД, после сделанного ему сотрудником службы авиационной безопасности замечания нарушитель побежал в сторону аэровокзального комплекса.
Ранее сообщалось, что из-за неожиданного поступка одного из пассажиров вылет лоукостера "Победа" из Москвы в Екатеринбург пришлось задержать на 1 час 47 минут.
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