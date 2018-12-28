Пассажир сбежал с рейса "Победы"

Во Внуково задержали рейс в Екатеринбург из-за пассажира, который выбежал на летное поле

Вылет рейса Москва – Екатеринбург лоукостера "Победа" из аэропорта Внуково пришлось отложить из-за пассажира, сбежавшего во время посадки. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Вместе с остальными путешественниками мужчина сел в автобус и доехал до самолета. Однако дальше все пошло не по плану: выйдя перед лайнером, пассажир ушел в неизвестном направлении.

Некоторое время исчезнувшего человека искала служба безопасности. В итоге сотрудники полиции задержали его на перроне. Между тем рейс вылетел из столицы с опозданием на один час 47 минут.