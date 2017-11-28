В аэропорту Кишинева задержали тележурналиста и продюсера из России

Фото: Фото: ТАСС/Альберт Симановский

Обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Кишинева.

Также была задержана продюсер Марина Сафронова. По словам Самолетова, они приехали к друзьям, показать документальное кино о космонавтике, которое они делали семь лет назад, сообщает сайт телеканала.

По словам Самолетова, они находятся в аэропорту, так как в страну их не пустили.

Ранее Служба безопасности Украины выдворила из страны российского журналиста Игоря Петрашевича. Его обвинили в предвзятости при подготовке материалов.