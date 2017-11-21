Российского журналиста выдворили с Украины, обвинив в "предвзятости"

21 ноября, 17:02
Фото: ТАСС/Михаил Маркив
Служба безопасности Украины выдворила из страны российского журналиста Игоря Петрашевича, работавшего на такие издания как "Федеральное агентство новостей", rusvesna.su, riafan.ru.
"По заказу редакций россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашей стране, которые активно тиражировались в СМИ страны-агрессора", – цитирует спикера СБУ Елену Гитлянскую "Газета.ру".
В СБУ отметили, что журналист в своих материалах "осознанно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти на Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене".
После выдворения Петрашевич не сможет посещать Украину в течение трех лет.
5 октября СБУ принудительно выдворила из страны сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Украинские спецслужбы назвали журналиста пропагандистом НТВ. Немышеву также запретили въезд на Украину в течение трех лет.
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