Российского журналиста выдворили с Украины, обвинив в "предвзятости"

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Служба безопасности Украины выдворила из страны российского журналиста Игоря Петрашевича, работавшего на такие издания как "Федеральное агентство новостей", rusvesna.su, riafan.ru.

"По заказу редакций россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашей стране, которые активно тиражировались в СМИ страны-агрессора", – цитирует спикера СБУ Елену Гитлянскую "Газета.ру".

В СБУ отметили, что журналист в своих материалах "осознанно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти на Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене".

После выдворения Петрашевич не сможет посещать Украину в течение трех лет.

5 октября СБУ принудительно выдворила из страны сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Украинские спецслужбы назвали журналиста пропагандистом НТВ. Немышеву также запретили въезд на Украину в течение трех лет.