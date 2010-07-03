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11:56

Сумку с 3,5 млн рублей украли из машины доставщика овощей в ТиНАО

происшествия криминал

11:56

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сумку с 3,5 миллиона рублей украли из машины доставщика овощей и фруктов в Новомосковском округе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Кража произошла на 22-м километре Калужского шоссе. Полиция установила, что неизвестный, находясь на парковке ТРЦ "Фуд Сити" вскрыл правую пассажирскую дверь и проник в салон автомобиля LADA-217030, откуда украл сумку с деньгами. После этого злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Ранее двух иностранок задержали по подозрению в краже у посетительницы столичного ресторана. К оперативникам обратилась 21-летняя жительница подмосковного Королева и заявила о краже. Она рассказала, что отдыхала с подругой в латиноамериканском ресторане в центре Москвы 15 сентября. Собираясь домой, пострадавшая обнаружила, что у нее пропала сумка, в которой были деньги, мобильный телефон, социальная карта и банковские карты.

С карты впоследствии были списаны 13 тысяч рублей. На них похитители купили товары в нескольких магазинах. Общий ущерб составил около 32 тысяч рублей. Вечером 24 сентября возле станции "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метро правоохранители задержали двух гражданок Кубы. Возбуждено уголовное дело.

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