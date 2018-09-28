Рабочий погиб от удара током возле ж/д станции Петровско-Разумовское

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб от удара электричеством в районе железнодорожной станции Петровско-Разумовское, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел ночью в пятницу, 28 сентября. Током ударило 40-летнего электромонтера-линейщика при производстве ремонтных работ.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!