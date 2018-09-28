28 сентября 2018, 17:12Происшествия
Рабочий погиб от удара током возле ж/д станции Петровско-Разумовское
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина погиб от удара электричеством в районе железнодорожной станции Петровско-Разумовское, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел ночью в пятницу, 28 сентября. Током ударило 40-летнего электромонтера-линейщика при производстве ремонтных работ.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
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