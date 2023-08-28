28 августа, 19:04Происшествия
Рабочий умер после удара током на стройке на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Рабочий умер от удара током на стройке на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, на строительном объекте на Ленинградском шоссе водитель грузового автомобиля в ходе разгрузки получил электротравму", – поделились в ведомстве.
Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что рабочий погиб на месте.
Ранее сообщалось, что в Назаровском районе Красноярского края двое рабочих во время починки сушильного комплекса попали внутрь контейнера с зерном. В результате они погибли от недостатка воздуха.
Мужчины захотели самостоятельно устранить засор при работающем оборудовании. Прокуратура организовала проверку охраны труда на сельхозпредприятии.
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