Рабочий умер после удара током на стройке на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий умер от удара током на стройке на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, на строительном объекте на Ленинградском шоссе водитель грузового автомобиля в ходе разгрузки получил электротравму", – поделились в ведомстве.

Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что рабочий погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в Назаровском районе Красноярского края двое рабочих во время починки сушильного комплекса попали внутрь контейнера с зерном. В результате они погибли от недостатка воздуха.

Мужчины захотели самостоятельно устранить засор при работающем оборудовании. Прокуратура организовала проверку охраны труда на сельхозпредприятии.