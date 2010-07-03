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20:30

Медики не стали госпитализировать пострадавших в ДТП с тремя автомобилями под Тулой

происшествия ДТП

20:30

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Фото: 71.mchs.gov.ru

Госпитализация пострадавшим в ДТП с тремя машинами в Тульской области не потребовалась. Врачи отпустили всех домой, сообщил РИА Новости глава отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.

"Около 13:30 столкнулись три легковых автомобиля – Geely, Volkswagen и Audi. Все они двигались в попутном направлении. Всего пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу, но госпитализация не понадобилась, медики их отпустили. Детей среди пострадавших нет. Все знаки о дорожных работах на дороге есть, все установлено по правилам", – сказал он.

Geely ехал по правой полосе и, заметив, что впереди дорожные работы, стал перестраиваться в левую полосу. Этого не заметил ехавший по левой полосе Audi. Он врезался в Geely, отчего тот столкнулся с Volkswagen перед собой.

Отмечается, что на дорогах есть все знаки о дорожных работах. Все установлено по правилам.

Ранее в экстренных службах Тульской области сообщали, что на 134-м километре федеральной трассе М-4 "Дон" столкнулись три автомобиля. Пострадали семь человек, в том числе ребенок.

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