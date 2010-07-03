Спасатели вытащили из реки пьяного мужчину в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели в ТиНАО вытащили из реки Десна пьяного мужчину. Его лодка перевернулась.

О происшествии сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. ЧП произошло в воскресенье, 28 июля, в 16:10.

"Во время патрулирования спасатели московской городской поисково-спасательной станции "Троицкая" увидели, что на реке Десна перевернулась лодка, и в воде барахтается мужчина. Спасатели вовремя подоспели, подняли на борт мужчину в сильном алкогольном опьянении. Им оказался уроженец Киргизии 1974 года рождения", – сказано в сообщении.

Пострадавшего доставили на станцию и передали скорой помощи.

Ранее сотрудники МЧС вытащили из воды мужчину в районе Новоспасского моста.

