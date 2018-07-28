Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

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Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Калифорнии из-за лесных пожаров. Федеральным властям поручено оказать помощь штату, сообщает ТАСС.

Пожары начались 23 июля. С опасной территории эвакуировали более 37 тысяч человек. На данный момент огнем охвачено свыше 320 квадратных километров на севере штата.

За минувшие сутки площадь возгорания увеличилась более чем в полтора раза. К тушению огня привлечены более 3,4 тысячи пожарных и около 20 вертолетов.

При тушении огня погибли двое пожарных. Как минимум девять человек числятся пропавшими без вести.