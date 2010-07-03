В афганской больнице прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в больнице города Джалалабад в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщил в пятницу телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя губернатора провинции Атауллу Хогьяни. Пять человек получили ранения.

В начале июня военный аэродром Т-4 в сирийской провинции Хомс подвергся ракетной атаке со стороны Израиля. При отражении атаки сирийским средствам противовоздушной обороны удалось поразить две ракеты противника.