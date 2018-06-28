Один человек погиб при аварии в Орехово-Зуевском районе

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Два транспортных средства столкнулись в Орехово-Зуевском районе. Один человек стал жертвой аварии, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в микроблоге в Twitter.

ДТП произошло в 12:45 на 61-м километре автодороги "Москва – Егорьевск – Тума – Касимов". Помимо одного погибшего, есть двое пострадавших, среди которых трехлетний ребенок. Водителей призывают соблюдать скоростной режим.

Сегодня в Подмосковье случился еще один подобный инцидент. В Богородском городском округе на автодороге М7 "Волга" столкнулись шесть транспортных средств, в результате чего пострадали три человека.