Суд перенес заседание по делу бывшего главы ФСИН до 18 июля

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Замоскворецкий суд перенес заседание о взыскании 2 миллиардов 248 миллионов рублей с экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Реймера и других фигурантов дела до 18 июля.

В деле о хищении денег при закупке электронных браслетов были также задействованы бывший замглавы ведомства Николай Криволапов и директор Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов, передает Агентство "Москва".

Адвокат Определенова настоял о переносе заседания, в связи с тем, что его подзащитный не успел ознакомиться в исправительной колонии с материалами дела.

"Перенести заседание на 18 июля, в связи с ходатайством адвокатов", – заявила судья Юлия Лекомцева.

Защита остальных ответчиков также просила направить исковые заявления для ознакомления, и попросила установить видеосвязь, чтобы фигуранты дела могли участвовать в заседании лично.

Ранее Мосгорсуд решил смягчить приговор экс-главе ФСИН Александру Реймеру, а также другим фигурантам дела о мошенничестве.