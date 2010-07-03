Студентка-медик писала скандальные посты о пациентах в соцсетях

В Новосибирске хирург, заведующий городской больницей уволился после циничных записей 22-летней дочери, студентки медицинского вуза. Девушка публиковала у себя в соцсетях записи, где описывала увиденное в отделении отца.

Она не стеснялась в выражениях: например, пациентку с лишним весом она назвала "жабой 140 килограммов".

Умерших пациентов она оскорбляла. Про одного из них написала, что тот вынудил ее отца несколько часов потратить "впустую".

Девушке сделали выговор в университете, но пока не отчислили.