Россиянин пытался отправить в Великобританию более сотни пачек сигарет в радиоколонке

Фото: телеграм-канал SHOT

Петербургские таможенники обнаружили 117 пачек сигарет, спрятанных в радиоколонке, которую планировали отправить в Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

"Выявить тайник помогла рентгеновская установка. На экране монитора отобразилось большое количество вложений внутри деревянной полости акустической системы, пересылаемой в международном почтовом отправлении", – сообщили в ФТС.

Сигареты спрятали в советской колонке "Радиотехника" 1980-х годов. Посылку хотели отправить в Великобританию. Количество изъятых пачек почти в 12 раз превышает допустимую для пересылки норму.

По данным телеграм-канала Shot, спрятанные в посылке сигареты произвели на заводе белорусской компании "Неман". Одна пачка стоит 65 рублей, а в Великобритании ее можно продать за тысячу рублей в переводе на российскую валюту.

Теперь отправителя обвиняют в нарушении части 2 статьи 16.1 КоАП РФ ("Сокрытие товаров путем использования тайников"). Ему грозит штраф в размере от 1/2 до трехкратного размера стоимости контрабандных товаров.

Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали 18 тонн санкционного сыра из Литвы. Стоимость партии составляла более 16 тысяч евро. Фуру с контрабандой задержали в Московской области. Она приехала в Россию через Киргизию.

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