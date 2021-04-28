На участке Некрасовской линии метро нет движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке Некрасовской линии метро временно ограничено движение поездов. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте столичного метро.

"Нет движения поездов от "Электрозаводской" до "Нижегородской" Некрасовской линии", – уточнили в столичной подземке.

По информации Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Причины инцидента уточняются.

В марте сообщалось, что к концу 2021 года в Москве планируется обновить парк поездов на Кольцевой линии метро. Речь идет о 12 составах "Москва–2020" бело-синего цвета.