В МВД раскрыли аферу с продажей поддельных грузовиков в пяти регионах

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В пяти российских регионах раскрыли аферу с продажей поддельных грузовиков "КАМАЗ" с ущербом в один миллиард рублей. На данный момент задержаны три человека, сообщается на сайте МВД РФ.

С января 2014 года участники группы от имени дилеров компании "КАМАЗ" похищали деньги покупателей. Злоумышленники продавали автомобили, которые были изготовлены из ремонтных комплектов. При этом машины оборудовали двигателями низкого экологического класса, запрещенными к эксплуатации в России, а в паспорта транспортных средств внесли ложные данные об их технических характеристиках.

Деятельность участников организованной группы также нанесла ущерб ПАО "КАМАЗ", так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили низкого качества.

Полицейские провели свыше 50 обысков в пяти российских регионах. Ими были изъяты компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Помимо этого, были задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы.

Ранее в столичной полиции возбудили дело после хищения у пенсионерки 23 миллионов рублей. 9 апреля к сотрудникам полиции обратилась женщина с заявлением, что неизвестные ввели в заблуждение ее бабушку 1939 года рождения и похитили у нее крупную сумму денег.