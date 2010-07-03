"Уральские авиалинии" объяснили посадку рейса Москва − Париж в Калуге

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Самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Москвы в Париж, совершил посадку в Калуге в связи с ограничением полетов между Францией и российской столицей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

По данным пресс-службы, российские авиационные власти дали компании разрешение на международные полеты из аэропорта "Жуковский" в Париж с ноября 2018 года. Однако авиационные власти Франции сочли "Жуковский" четвертым московским аэропортом и поэтому запретили "Уральским авиалиниям" прямые полеты в Париж.

После этого компания приняла решение выполнить перелет с посадкой в Калуге, получив на это однократное разрешение властей Франции, пояснили в пресс-службе. "Российские авиационные власти предпринимают максимальные усилия для решения этого вопроса", − заверила собеседница агентства.

Ранее гендиректор агентства AG Loyalty Наталья Максвелл-Джексон написала в Facebook, что пассажиры, купившие билеты на прямой рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Париж, собираются подать в суд на авиаперевозчика из-за пересадки в Калуге. Как отметила Максвелл-Джексон, в билетах было указано, что перелет продлится 3 часа 45 минут и пассажиры ничего не знали об остановке в Калуге.