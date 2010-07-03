Одному из пассажиров затонувшего в Финском заливе катера не хватило жилета

Пропавшему пассажиру затонувшего катера не хватило спасательного жилета

Продолжаются поиски пассажира частного прогулочного катера, затонувшего в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел вечером в субботу, 27 апреля. Судно, на борту которого находились девять человек, отправилось на прогулку в Кронштадт с причала на Крестовском острове. На обратном пути катер потерял ход в нескольких километрах от Канонерского острова. Лодка стала заполняться водой и перевернулась. К поисково-спасательной операции были подключены 18 единиц техники и 47 человек.

"Прибывшие на место спасатели подняли из воды восемь человек, которым была оказана первая медицинская помощь", – рассказали в пресс-службе МЧС. Одна женщина впоследствии скончалась в больнице.

По информации телеканала Москва 24, пропавшему пассажиру затонувшего катера не хватило спасательного жилета. На борту было девять человек, а спасательных жилетов – на один меньше. В больнице сейчас остаются пять спасенных пассажиров. В каком они состоянии, неизвестно. Еще двоих отпустили домой после оказания помощи.

Следственный комитет возбудил по факту аварии уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть по неосторожности). Официальных данных о причинах происшествия до сих пор нет.