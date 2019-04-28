В ДТП на Калужском шоссе пострадали два человека

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

В результате дорожной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО пострадали два человека. ДТП случилось около 11:20 в воскресенье, 28 апреля, на 49-м километре трассы.

В столичном управлении ГИБДД Агентству "Москва" рассказали, что водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в столб. Травмы получили два человека, один человек оказался зажат в салоне машины. На месте аварии работают бригада скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

Позднее пострадавшего госпитализировали с места аварии в специализированное лечебное учреждение на вертолете Московского авиационного центра (МАЦ).