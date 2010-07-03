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11:33

Экс-вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше

происшествия за рубежом

11:33

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Фото: YouTube/INPAS company

В Польше полиция задержала бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. Его подозревают в хищении банковских средств в составе организованной группы. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования.

"Алексеев был задержан на 40 дней, в отношении экс-банкира проводились разыскные мероприятия по линии Интерпола", – уточнил собеседник издания.

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексеева по обвинению в растрате или хищении в особо крупном размере. Его объявили в федеральный и международный розыск. Генеральная прокуратура уже направила в Минюст Польши запрос о выдаче бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева.

Как сказано в материалах дела, в 2014 году Алексеев стал участником организованной группы, которая была создана председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым с целью хищения крупных денежных сумм. По данным следствия, в 2014–2015 годах участники группы, выдавая кредиты фиктивным компаниям, незаконно присвоили 2,4 миллиарда рублей.

В августе 2015 года ЦБ отозвал лицензию у Пробизнесбанка и назначил туда временную администрацию. Два месяца спустя кредитную организацию признали банкротом. Как показали результаты проверки, ущерб от действий руководителей банка превысил 34 миллиарда рублей.

происшествия за рубежом

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