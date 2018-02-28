Экипаж самолета ВМС США замерз и "ослеп" во время полета

Фото: ТАСС/PA Images/Srdjan Ilic/PIXSELL

Экипаж самолета американских военно-морских сил EA-18G Growler во время полета подвергся обморожению.

Воздушное судно направлялось в Калифорнию на базу Чайна-Лейк из штата Вашингтон. Как сообщает издание Defense News, в самолете случился сбой системы регулирования температуры, из-за этого в кабине похолодало до минус 30 градусов.

Слой льда образовался на приборной доске самолета, а пространство в кабине заполнил туман. В результате пилот и инженер не могли отслеживать показания датчиков, они потеряли видимость вне самолета.

ЧП случилось на высоте 7600 метров примерно в 90 километрах от Сиэтла. Летчикам пришлось вернуться обратно при помощи диспетчеров. После полета у экипажа обнаружили следы обморожения и волдыри.

Ранее в небе над Гамбургом загорелся один из крупнейших грузовых самолетов в мире – Airbus Beluga. Пожар начался в кабине пилота. В результате команда была вынуждена совершить экстренную посадку.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!