Состояние Валерия Гаркалина оценивается как тяжелое

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Советский и российский артист театра и кино Валерий Гаркалин по-прежнему в тяжелом состоянии, заявили врачи НИИ имени Склифосовского.

Температура у актера 37, он находится в реанимации, передает ТАСС.

О госпитализации артиста стало известно 27 февраля. Уточнялось, что в медучреждение его доставили 16 февраля.

Самочувствие Гаркалина ухудшилось на его спектакле "Страсть Аполлона". Постановка была назначена на 23 февраля в Иркутске, однако в этот день актера заменили на Анатолия Журавлева.

Дочь актера Ника пояснила, что у ее отца воспаление легких. Его жизни ничего не угрожает. По словам дочери Гаркалина, он долго переносил простуду на ногах.