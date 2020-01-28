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Происшествия

20:31

"Локомотив" подал в суд на бывшего президента и гендиректора команды Геркуса

происшествия суды

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

"Локомотив" подал иск в суд на бывшего президента и гендиректора команды Илью Геркуса на 144,6 миллиона рублей. Информация об этом появилась в базе данных Арбитражного суда Москвы.

Как пояснил директор по связям с общественностью команды Кирилл Брейдо, после ухода Геркуса со своего поста был проведен аудит. Аудиторы сформировали перечень вопросов, на которые ответа получено не было.

"В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий", – пояснил Брейдо.

Геркус был назначен президентом "Локомотива" летом 2016 года. Через два года клуб стал чемпионом России. Позднее совет директоров клуба изменил устав и упразднил эту должность, а Геркус занял пост гендиректора.

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