Машина Renault сбила пешехода в Раменском районе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Подмосковье водитель легкового автомобиля сбил мужчину на проезжей части. Происшествие случилось в деревне Никулино. О нем сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

"Водитель Renault Sandero совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода", – сообщил дежурный офицер.

Пешеход получил травмы. Его доставили в больницу. Водитель Renault Sandero разыскивается.