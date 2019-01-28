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11:32

Константина Богомолова заподозрили в обмане

происшествия

11:32

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Константина Богомолова заподозрили в обмане

Константина Богомолова заподозрили в обмане. Режиссер, который был недавно замеченный в драке с Виторганом, выложил в Сеть видео из театра.

На кадрах видео, как труппа выходи на поклон. В центре Богомолов – красив, свеж и подтянут, а главное, что нет никаких следов побоев на лице. Хотя всего несколько дней назад режиссер заявлял о двойном переломе носа и травмах черепа после драки.

Но если это еще можно объяснить театральным гримом – иногда он творит чудеса, то поведение режиссера на сцене практически не оставило сомнений в симуляции. Пользователи возмутились – после серьезных черепно-мозговых травм наклоняться физически невозможно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

происшествия

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