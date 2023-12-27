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27 декабря, 12:32

Происшествия

В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

Фото: 123RF/marushy

Сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии предотвратили теракт, который планировали осуществить злоумышленники на Куйбышевской железной дороге в Самарской области. Об этом заявило региональное ведомство, передает РИА Новости.

По данным спецслужб, мужчину задержали 15 ноября. Уточняется, что подозреваемый является сторонником организации "Легион "Свобода России" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Украинский агент признался в содеянном.

В Москве арестовали мужчину, который планировал теракт на железнодорожной станции

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