В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

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Сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии предотвратили теракт, который планировали осуществить злоумышленники на Куйбышевской железной дороге в Самарской области. Об этом заявило региональное ведомство, передает РИА Новости.

По данным спецслужб, мужчину задержали 15 ноября. Уточняется, что подозреваемый является сторонником организации "Легион "Свобода России" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Украинский агент признался в содеянном.



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