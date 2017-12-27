Российские ПВО сбили две ракеты боевиков в Сирии

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Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" перехватил две ракеты, которые боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости.

Ракеты были выпущены из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. "Панцирю-С1" удалось сбить две из них. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы.

Сейчас вертолеты российских ВВС патрулируют район, откуда был совершен запуск ракет.

Накануне в окрестностях сирийского города Хама террористы сбили самолет правительственных войск. Пилот погиб.