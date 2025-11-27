В Москве задержаны трое подозреваемых в аферах с бесплатной парковкой

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители в Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконном использовании персональных данных инвалидов для оформления бесплатной парковки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что злоумышленники, обладающие знаниями в области компьютерной техники, регистрировали на госпортале учетные записи людей с ограниченными возможностями здоровья. После этого аферисты вносили в реестр бесплатной парковки сведения об автомобилях граждан, которые не имеют инвалидности. Для привлечения клиентов они использовали мессенджеры.

Было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, ноутбук с базой данных, денежные средства, а также банковские карты, которые оформлены на третьих лиц.

Следователи изучают полученные при обыске документы и компьютерную информацию для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее правоохранители задержали в Московской области и Санкт-Петербурге троих подозреваемых в афере с заказами из популярного сервиса доставки. Они использовали фейковые аккаунты, привязанные к разным номерам телефонов и заказывали продукты питания, а также дорогую электронику. Отмечается, что один из них работал курьером. Аферисты отменяли заказ после того, как он забирал его, и возвращали средства. Похищенные товары они продавали.

