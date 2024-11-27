Раненого мужчину обнаружили на берегу Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Раненый мужчина, которого нашли на берегу Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники, умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Москвы.

Потерпевший 1968 года рождения был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с колото-резаными ранениями живота. Там он скончался.

Хорошевская межрайонная прокуратура на данный момент работает над установлением всех обстоятельств произошедшего, а также лица, напавшего на погибшего.

Ранее полицейские задержали 47-летнего мужчину, напавшего с ножом на двух мужчин на северо-востоке Москвы.

На Сиреневом бульваре между двумя компаниями завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом. Один из раненых скончался, а второй был доставлен в больницу, при этом подозреваемый скрылся с места преступления.