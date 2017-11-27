Российских туристов перевезут с Бали на соседние острова из-за вулкана

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Согласно данным СМИ, 26 ноября на острове Бали было зафиксировано второе за неделю извержение вулкана Агунг.

Высота столба дыма достигла 4000 метров, из-за чего индонезийское агентство по ликвидации стихийных бедствий присвоило извергающемуся вулкану максимальный четвертый уровень опасности. В связи со скоплением пепла с 6:00 понедельника (1:00 мск) на сутки приостановлена работа международного аэропорта Денпасар и отменены все рейсы.

На Бали в настоящее время находится около 60 тысяч туристов, из которых порядка 300 россиян, передает Федеральное агентство по туризму. Данных о пострадавших россиянах в ДСКЦ МИД России не поступало. Российские туристы будут отправлены паромами на соседние острова.

Ростуризм призывает российских туристов, которые находятся на Бали, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности,а также следовать указаниям местных властей.