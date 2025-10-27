ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Рязанском проспекте

Фото: depositphotos/kalinovsky

Несколько машин столкнулись на Рязанском проспекте в районе дома № 27. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта заявил, что движение в районе столкновения автомобилей затруднено на 1 километр. В связи с этим водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее несколько машин столкнулись на внешней стороне 63-го километра МКАД перед съездом № 62. Как сообщили в столичном Дептрансе, один из автомобилей опрокинулся после произошедшего. На месте работали оперативные службы города.

Водителей предупреждали, что движение в районе аварии затруднено на 1 километр. Их просили выбирать пути объезда. В настоящее время автомобили свободно проезжают на данном участке.

