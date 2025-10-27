СК возбудил дело на водителя, въехавшего в людей возле ночного клуба на Кубани

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено в отношении 22-летнего автомобилиста, который въехал в толпу возле ночного клуба в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

ДТП произошло в станице Ленинградской. По данным ведомства, мужчина находился в момент аварии за рулем "Нивы". В результате несколько человек обратились за медицинской помощью.

При этом в СМИ появилась информация о том, что водитель въехал в толпу после конфликта, который возник между двумя компаниями.

Сейчас следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося. В частности, сотрудники СК допрашивают очевидцев, а также водителя, который находился за рулем машины. Для определения степени тяжести вреда, который был причинен здоровью пострадавших, назначены судмедэкспертизы.

