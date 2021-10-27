В авиакомпании назвали причину возвращения самолета Каир – Москва в аэропорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет Каир – Москва авиакомпании Egypt Air вернулся в аэропорт вылета после обнаружения на одном из сидений самолета сообщения с угрозами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

По данным источника, самолет вернулся спустя 22 минуты после взлета.

"Официальный источник в Egypt Air подтвердил, что рейс компании MS729 модели A220-300 вернулся из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленным неизвестным лицом", – говорится в сообщении.

Перед этим пассажирский самолет египетского перевозчика подал сигнал тревоги над Средиземным морем. После этого он начал снижаться для посадки.

