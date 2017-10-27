МИД Норвегии предложили России любую помощь в поисках Ми-8

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Посольство России в Норвегии пока не располагает информацией о судьбе экипажа Ми-8.

Посольство РФ в Норвегии написало на своей странице в Facebook, что вертолет упал в море в 2 километрах от вертодрома Баренцберга. Связь с Ми-8 была потеряна в 15:04. На борту воздушного судна находилось 5 человек экипажа и 3 пассажира.

Сейчас в зоне предполагаемого крушения Ми-8 работает спасательная служба Северной Норвегии. В операции задействованы вертолеты и судна. О судьбе экипажа и пассажиров пока ничего не известно. А в Баренцбурге развернут госпиталь.

В российском посольстве уточнили, что в связи с трагедией руководство МИД Норвегии выразило сочувствие и предложило любую помощь.

Ранее сообщалось, что имена экипажа и пассажиров Ми-8 опубликованы Минэнерго РФ.

Представитель Норвежского координационного спасательного центра Эрьян Дельбекк заявил, что шансы на спасение россиян есть в том случае, если на борту воздушного судна были средства спасения.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время использования воздушного судна. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая займется расследованием причин авиакатастрофы вертолета Ми-8. В ближайшее время эксперты вылетят на Шпицберген.